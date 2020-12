Huntelaar: ’Als het aan mijn kinderen ligt, stop ik nooit’

Klaas-Jan Huntelaar zwaait aan het einde van het seizoen af als profvoetballer. Ⓒ HH/ANP

AMSTERDAM - Die ene zin van Klaas-Jan Huntelaar – kort nadat hij na Ajax-PEC Zwolle (4-0) had aangegeven aan zijn laatste seizoen als voetballer bezig te zijn – was een voltreffer, zoals hij er in zijn hele carrière 402 maakte. De 37-jarige spits, die kampioen werd met Ajax, de halve finale van de Champions League speelde, in de zilveren WK-selectie van 2010 zat, Real Madrid en AC Milan als werkgever had en een held werd bij Schalke 04, werd naar zijn mooiste herinnering gevraagd. „Het was voor mij één groot hoogtepunt, omdat ik het een groot plezier vond om op het veld te staan.”