Stefan de Vrij verkozen tot beste verdediger van Serie A

De voormalig Feyenoorder eindigde afgelopen seizoen met Inter op de tweede plaats.

Paulo Dybala werd gebombardeerd tot beste speler van de Serie A. De Argentijn was een van de uitblinkers bij Juventus, dat dit seizoen voor het negende jaar op een rij landskampioen werd.

Cristiano Ronaldo, die in 33 competitieduels maar liefst 31 keer scoorde, valt opvallend genoeg buiten de prijzen. Vorig jaar, na zijn eerste seizoen in dienst bij Juventus, werd Ronaldo nog verkozen tot beste speler van de Serie A.

Ook Wojciech Szczesny (keeper bij Juventus), Alejandro Gómez (middenvelder bij Atalanta), Ciro Immobile (aanvaller bij Lazio) en Dejan Kulusevski (grootste talent, Parma) werden onderscheiden.

„Het was een bijzonder seizoen, maar deze spelers hebben in deze moeilijke tijd hun klasse laten zien. We bedanken deze spelers voor hun inzet en professionaliteit”, zei competitiebaas Luigi De Siervo.

De uitslag is gebaseerd op een verzameling van data van statistiekbureau Stats Perform. Alle competitiewedstrijden, bekerduels en de wedstrijd om de Supercup werden meegenomen.