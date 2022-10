Sorana Cirstea deelt harde realiteit van tenniswereld

In de podcastaflevering vertelt Cirstea hoe er meer naar de lichaamsbouw en het uiterlijk van de speelsters gekeken wordt dan naar de sportieve prestaties. “Ik weet nog dat ik een contract tekende met Adidas. De hele tijd zeiden ze me: ‘Het is beter er goed uit te zien en een top 20-speler te zijn dan er niet zo goed uit te zien en nummer één te zijn.’”

“Als je in de top 20 staat, word je overal gezien, en dat 24 uur per dag, zeven dagen per week. Dan besef je dat alles een markt is”, zei Cirstea. “De best betaalde tennissters zijn bijvoorbeeld Amerikaans, Chinees of Japans van afkomst. In Japan is Naomi Osaka de best betaalde atlete in alle sporten de laatste jaren. Het is gewoon de markt. Maar ook Groot-Brittannië en Spanje ‘verkopen’ goed bij de merknamen. Oost-Europa daarentegen niet. Het is niet hetzelfde en het hangt eveneens veel af van je persoonlijkheid, hoe je mensen inspireert en hoe je jezelf presenteert. Dat maakt ook veel uit”, besluit Cirstea.

Bron: Marca/ Nieuwsblad