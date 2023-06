Berghuis mist eerste drie competitieduels in nieuwe seizoen

Steven Berghuis. Ⓒ ANP/HH

Steven Berghuis moet de eerste drie competitieduels in het nieuwe seizoen aan zich voorbij laten gaan. De aanvaller van Ajax had al een duel schorsing staan vanwege zijn vijfde gele kaart in een seizoen. Daar komen er nu twee bij naar aanleiding van de slaande beweging die hij naar een supporter maakte na FC Twente - Ajax.