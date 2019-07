Groenewegen zoekt na doodsmak nog naar zijn snelheid en vertrouwen

Dylan Groenewegen zit na zijn val in de eerste etappe gehavend op de grond. Ⓒ AFP

NANCY - Hij wist het van tevoren. Dit was de dag waarop hij tegen zichzelf moest sprinten. De rit waar hij het vertrouwen in zijn eigen kunnen probeerde terug te vinden. Hij wilde de snelheid in zijn benen terugvinden en moest de angst voor de gevaren in het kamikazewerk overwinnen. Dylan Groenewegen wist dat er in Nancy meer te verliezen dan te winnen was. Toch won de Amsterdammer in de door Elia Viviani gewonnen massasprint met zijn vijfde plek het vertrouwen terug dat het in deze Tour nog wel goed gaat komen.