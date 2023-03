Geboren Nederlander kan tegen Oranje debuut maken voor Gibraltar

Sinds 2013 is het nationale team van Gibraltar actief in het landenvoetbal. Oranje speelde al twee keer eerder tegen Gibraltar, in de WK-kwalificatie twee jaar geleden. Toen werd het 6-0 in De Kuip en 7-0 in Gibraltar. Zulke ruime nederlagen heeft de voetbaldwerg dit jaar en vorig jaar niet meer geleden. De laatste drie interlands zijn geweest: een 3-0 nederlaag afgelopen vrijdag tegen Griekenland bij de aftrap van de EK-kwalificatie, een 1-0 zege op Andorra en een 2-0 overwinning op Liechtenstein. Vorig jaar wist Gibraltar in een Nations League-duel zelfs Bulgarije op 1-1 te houden. Daar staat tegenover dat Gibraltar alle kwalificatieduels voor EK’s en WK’s, 37 stuks in totaal, die het land ooit heeft gespeeld, heeft verloren.

Bekijk ook: Oranje treft met voetbaldwerg Gibraltar ideaal team na afgang tegen Frankrijk

Een opvallende naam in de selectie van Gibraltar is die van Niels Hartman, een geboren Nederlander uit Schoonhoven, die in zijn jeugd een paar jaar in Gibraltar heeft gewoond, sinds kort een paspoort van het ministaatje heeft en uitgerekend tegen Oranje in De Kuip zijn debuut kan maken voor de nationale ploeg. De 22-jarige middenvelder is speler van het Universiteitsteam van de Engelse Loughborough University, waar hij de studie werktuigbouwkunde volgt, en was eerder actief in de jeugdopleiding van het Spaanse Algecira. Twee jaar terug speelde hij tijdens een stage voor zijn studie een tijdje voor HSC uit Sappemeer, de amateurclub waar Hans Nijland voorzitter van is. Tegen de Grieken zat Hartman voor het eerst op de bank, maar kreeg hij nog geen speeltijd.