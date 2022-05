Gijs Leemreize (Jumbo-Visma) grijpt net naast ritzege in Giro

Meerdere pogingen waren er in het begin van de koers om weg te rijden door vluchters, maar zes Nederlanders hadden 140 kilometer voor de meet de juiste ontsnapping wél te pakken: Van der Poel, Mollema, Riesebeek, Eenkhoorn, Kelderman en Leemreize.

Voor Van der Poel was het fijn dat zijn ploeg Alpecin nu wel aan het opletten was: hij kreeg nu twee teamgenoten mee in de 25-man tellende kopgroep. Iets dat MvdP afgelopen dinsdag in de slotfase van de rit nog miste, toen hij geklopt werd door Bimian Girmay.

Op 102 kilometer voor de finish werd begonnen aan de afdaling van de Passo del Bocco. 11 jaar geleden verongelukte Wouter Weylandt hier na een zware val.

Op de klim La Colletta vertrok vluchter Lorenzo Rota (Intermarché). Hij kreeg Leemreize en Stefano Oldani (Alpecin) mee. Van der Poel leek niet veel later niet veel vertrouwen te hebben in de eventuele winst van ploeggenoot Oldani en demarreerde vervolgens uit het achtervolgende groepje. Ook Riesebeek ging in de tegenaanval. Maar zowel MvdP als Riesebeek had het moeilijk in de klim, waardoor het trio voorin niet werd bereikt.

Vervolgens gingen Mollema, Kelderman, Bultrago en Hamilton in de achtervolging op Leemreize en co. Met 50 seconden achterstand leken het echter Leemreize, Rota en Oldani het uit te gaan maken voor de dagzege. Daarin bleek dus Oldani de sterkste, voor Rota en Leemreize.

Mollema sprintte in het groepje hierna naar plek 4, Kelderman naar een 6e plaats. Vooral Kelderman doet goede zaken in het algemeen klassement en pakt veel verloren tijd terug.