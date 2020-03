Kai Verbij gaat uitdaging aan als muziekproducent: ’Maar niet onder m’n eigen naam’

Als de nummers klaar zijn, worden ze door hun managers gereed gemaakt om uit te brengen. „De bedoeling is dat de tracks één voor één worden gelanceerd, om de twee maanden. Het imago moeten we nog creëren. Ik denk niet dat ik onder mijn eigen naam wil worden gepusht. Dan gaat de buitenwereld heel kritisch zijn. Er zijn genoeg voetballers en tv-sterren die het hebben geprobeerd en helemaal kapot zijn gemaakt. Ze worden niet serieus genomen, terwijl het soms best wel oké klinkt.”

Shitwereld

Anderzijds kan Verbij wel meer aandacht genereren als hij onder zijn eigen naam opereert. „En in de muziekwereld heb je dat zeker nodig. De grootste namen en de managers met veel geld hebben vaak de meeste mogelijkheden. In die zin is het echt een shitwereld geworden. Het imago om de artiest heen is tegenwoordig bijna belangrijker dan de muziek zelf.”

„En van de grote producenten wordt verwacht dat ze tien tracks per jaar leveren. Dat is bijna niet te doen. Daarom zie je ook dat veel artiesten samenwerken met andere producenten. Dat is de industrie geworden. Het gaat gewoon te snel. Je moet echt de juiste mensen om je heen hebben, anders ben je binnen de kortste keren brain dead.”

Naam niet in de publiciteit

Verbij is al negen jaar bezig met muziek maken. Hij is lang geen amateur meer. Vandaar ook dat hij en zijn partner Kitazato nu samenwerken met een grote labelbaas, van wie hij de naam liever niet in de publiciteit brengt. „We willen puur en alleen beoordeeld worden op onze muziek”, legt hij uit.

De Leiderdorper omschrijft hun stijl als ’bijzonder’. „Het zijn nummers met een pompeffect, die bijvoorbeeld kunnen worden gedraaid in clubs. Het is een mix van veel verschillende stijlen met ons eigen sausje eroverheen. Voor de meeste mensen is het een vreemde, nieuwe sound. Aan de ene kant is dat iets heel positiefs. Aan de andere kant is het spannend of het aanslaat.” Verbij sluit niet uit dat hij na zijn schaatscarrière ooit zal optreden als dj. „Maar laten we eerst even afwachten hoe deze nummers worden ontvangen.”

