Max Verstappen over bandensoap: ’Ik hoef mijn gelijk niet te halen’

Premium Autosport

Column Christijan Albers: ’Max Verstappen maakt zichzelf onsterfelijk bij Red Bull’

Max Verstappen is op dit moment de koning te rijk in de Formule 1. Met Red Bull Racing lijkt de Limburger concurrent Mercedes tot wanhoop te drijven. Ook voormalig coureur Christijan Albers voelt dat dit hét jaar van Verstappen moet worden, zo stelt hij in zijn nieuwe column.