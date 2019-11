Promes in bloedvorm bij Oranje

Quincy Promes: „Ik wil belangrijk zijn voor Oranje en mijn plek op het EK veiligstellen.” Ⓒ VI Images

ZEIST - Van de laatste zes interlands onder Ronald Koeman startte Quincy Promes alleen op bezoek bij Duitsland (2-4) en Wit-Rusland (1-2) in de basis. Door de blessures van Steven Bergwijn en Donyell Malen, maar vooral vanwege zijn uitstekende statistieken bij zijn club Ajax lijken de kansen van de goedlachse aanvaller van Oranje te keren. In de aanloop naar Noord-Ierland-uit, morgen om 20.45 uur op Windsor Park in Belfast, legde TELESPORT Promes acht stellingen voor.