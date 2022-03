De Graafschap zet Robbemond op straat

De slechte resultaten kosten de geboren Dordtenaar nu de kop, zo laten de superboeren weten. „De Graafschap neemt per direct afscheid van trainer Reinier Robbemond. De recente resultaten en het gebrek aan uitzicht op verbetering op de korte termijn liggen hieraan ten grondslag”, schrijft de club.

„Ik ben teleurgesteld over de beslissing die door de directie genomen is”, aldus Robbemond. „Met deze staf had ik het vertrouwen dat we de negatieve spiraal van de laatste weken zouden kunnen doorbreken. Er zijn veel wedstrijden geweest waarin we goed voetbal hebben laten zien, maar daarvoor niet beloond werden met punten. Als trainer word je uiteindelijk afgerekend op de prestaties die je neerzet. De spelers en de staf hebben iedere dag het uiterste uit zichzelf gehaald. Ik heb de kans gegrepen om bij deze club te werken, ondanks dat ik nog door kon bij Maccabi, ook om mijn ambitie te tonen. De Graafschap is een heel speciale club met geweldige supporters en vrijwilligers, die ik graag wil bedanken. Ik wens de spelers en staf veel succes richting de play-offs en hoop dat ze laten zien wat er in deze groep zit.”

„Dit was een hele moeilijke beslissing en we zijn hierin zeker niet over één nacht ijs gegaan”, laat algemeen directeur Hans Martijn Ostendorp weten. „Met de aanstelling van Reinier sloegen we afgelopen zomer een nieuwe weg in. Aanvankelijk merkten we ook de gewenste frisse wind, alleen in de voorbije maanden stokte de ontwikkeling. We hebben veel waardering voor de inzet, kennis en kunde van Reinier, alleen zijn van mening dat hij niet langer meer voor De Graafschap de beste hoofdtrainer is. Daarin moeten we eerlijk zijn en die boodschap hebben we vandaag overgebracht.”