’Messi gaat contract uitdienen bij FC Barcelona’

Op basis daarvan had de Argentijn komende zomer transfervrij kunnen vertrekken naar een andere club. Die optie is nu echter verlopen, waardoor hij zijn contract tot medio 2021 in Camp Nou naar verwachting zal respecteren.

Messi speelt sinds 2004 voor FC Barcelona. Zijn vastgestelde afkoopsom bedraagt volgens Spaanse media 700 miljoen euro.

Messi hoopt komend seizoen met zijn landgenoot Lautaro Martínez in de aanval van Barça te spelen. De 22-jarige spits staat nu nog onder contract bij Internazionale. Messi maakt zich naar verluidt sterk voor zijn komst naar Barcelona.