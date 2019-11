Aderlating voor Liverpool in titelstrijd

Fabinho heeft woensdag zijn enkelbanden beschadigd tijdens het duel met Napoli in de Champions League (1-1). De Braziliaan moest zich al binnen 20 minuten laten vervangen op Anfield.

Onderzoek bracht schade aan de enkelbanden aan het licht. Volgens de medische staf van Liverpool kan Fabinho pas na de jaarwisseling weer voetballen. De 26-jarige Braziliaan is een vaste waarde in het elftal van manager Jürgen Klopp. Hij begon dit seizoen in de Champions League in alle groepswedstrijden in de basis en in de Engelse competitie deed hij twaalf van de dertien wedstrijden mee.

Liverpool heeft een drukke periode voor de boeg, met de ontknoping van de Champions League, deelname aan het WK voor clubs in Qatar en veel wedstrijden rond de feestdagen.