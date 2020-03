Ook Jumbo-Visma blijft weg uit Italië vanwege coronavirus

Deze beslissing is op basis van medisch advies, de aanbeveling van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en praktische redenen genomen en bovendien in overleg met een afvaardiging van de eigen renners en stafleden”, wordt verteld door een spreekbuis van Jumbo-Visma. „Deze beslissing nemen we in het licht van de uitzonderlijke omstandigheden rondom COVID-19, oftewel het coronavirus”, zo valt te lezen in een toelichting van Team Sunweb die wordt geleid door Iwan Spekenbrink.

„We erkennen onze verantwoordelijkheid ten aanzien van de gebieden waar we naartoe en doorheen zouden reizen, én de enorme druk die de Italiaanse autoriteiten momenteel ondervinden in een snel evoluerende, ongelooflijk moeilijke situatie. Het gaat veel verder dan alleen fietsen, en met deze beslissing wil Team Sunweb de impact door mogelijke ziekte tot een minimum beperken”, zegt de woordvoerder van Sunweb.

Het zijn intussen de zoveelste afmeldingen van formaties uit de koningsklasse van de wielersport die Italië zullen mijden. Eerder gaven Team Ineos, EF Education, Mitchelton-Scott, Groupama, AG2R, UAE Emirates en Astana te kennen hun koersprogramma voor een langere periode te ’ bevriezen’. De genoemde stallen wachten dus niet de verdere resultaten van voortdurend overleg in Italië tussen overheid, lokale autoriteiten en RCS – de organisator van Tirreno, Milaan-Sanremo en de Trofeo Binda – af.

„We wilden vandaag nog afwachten wat RCS zou doen met de wedstrijden van komende week. Nu echter er geen besluit is genomen over Tirreno en Milaan-Sanremo, hebben we zelf de knoop doorgehakt”, aldus Peter Reef namens Sunweb. Dat heeft deels te maken met de herschikking van de opstellingen in koersen die wel doorgaan en waar het team aan meedoet. Parijs-Nice, op de kalender van zondag 8 maart tot en met zondag 15 maart, is er daar een van; normaal gesproken worden Wilco Kelderman en Michael Matthews – beiden oorspronkelijk voorzien voor Tirreno – nu overgeheveld naar het achttal dat zal aantreden in de ’Koers naar de Zon’. Het is overigens ook nog lang niet zeker of deze rittenkoers doorgang krijgt.

Andere coureurs blijven de komende weken aangewezen op trainingsarbeid. Dylan van Baarle (Team Ineos) behoort tot het peloton renners dat sowieso tot 24 maart nergens aan de start verschijnt. „Sommige dingen heb je niet in de hand”, zegt de Zoetermeerder. „Ik ben er ook niet zo mee bezig. Het enige dat je kunt doen is er het beste van maken. Ik ga er vanuit dat ik hier in de omgeving (Monaco, red.) blijf trainen en me op die manier zo goed mogelijk voorbereid op de klassiekers. Bovendien zijn er op dit moment veel belangrijkere dingen aan de hand voor ons team”, aldus Van Baarle, doelend op het tragische overlijden van ploegleider Nicolas Portal. De Fransman liet twee dagen geleden het leven na hartfalen en wordt komende maandag begraven.

„Het zijn twee totaal uiteenlopende zaken die plotseling bij elkaar komen. Wat telt is, dat we daar op een goede, verantwoorde wijze mee omgaan. De rest wordt even geparkeerd”, besluit Van Baarle, die eigenlijk Parijs-Nice zou rijden.

Trek-Segafredo is vooralsnog niet van plan de etappekoersen te skippen. Dat is ook het standpunt van Bahrain-Merida. Ploegleider Steven de Jongh (Trek): „Zolang we geen bericht ontvangen dat Tirreno, Milaan-Sanremo of Parijs-Nice is afgelast, zullen wij er met een ploeg heengaan. Voor de rest zien we het wel. Maar we zeggen niet op voorhand af. En indien nodig (mits Tirreno wordt afgeblazen, red.) wijzigen we de ploeg voor Parijs-Nice nog wel.”