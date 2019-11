Löw kan opgelucht ademhalen

Zo zijn de verdedigers Matthias Ginter, Jonathan Tah en Nico Schulz weer beschikbaar. Datzelfde geldt voor de middenvelders Toni Kroos en Leon Goretzka.

Duitsland speelt op 16 november in Mönchengladbach tegen Wit-Rusland en drie dagen later in Frankfurt tegen Noord-Ierland. De selectie van Joachim Löw heeft vooralsnog evenveel punten als Nederland en drie meer dan de Noord-Ieren. De beste twee van de poule plaatsen zich rechtstreeks voor de eindronde.

Een terugkeer van eerder afgeschreven oudgedienden, onder wie bijvoorbeeld verdediger Mats Hummels, is volgens de bondscoach niet aan de orde. „We zijn de weg van verjonging ingeslagen. Daar houden we aan vast.”

Hij gaf toe dat nog lang niet alles naar wens verloopt. „Ik had gehoopt dat we met de ontwikkeling van een nieuw elftal op dit moment verder waren geweest. Juist in deze fase van opbouw is een bepaalde continuïteit belangrijk. Door de vele blessures moesten we echter steeds in wisselende samenstelling spelen.”

Löw is nog niet helemaal bevrijd van blessureleed. Niklas Süle, Leroy Sané, Marcel Halstenberg, Thilo Kehrer en Kevin Trapp ontbreken nog.