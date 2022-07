Duitsland tweede halve finalist na zege op Oostenrijk

Duitsland wandelde fluitend door de groepsfase heen, en won Groep B met de volle buit van negen punten. In de kwartfinale tegen Oostenrijk ging het plots echter een stuk minder van een leien dakje. Het Alpenland, dat achter het Engeland van Sarina Wiegman tweede was geworden in Groep A, verkocht haar huid meer dan duur en was via Barbara Dunst al vroeg dicht bij een treffer. De speelster van Eintracht Frankfurt kopte al binnen het kwartier op de lat en liet Duitsland dus beven. Desalniettemin kwamen de Duitsers ruim voor rust op voorsprong. Het was Lina Magull die met haar rechter de 1-0 op het bord zette.

Niet lang na de thee leek het al 2-0 te worden, toen Giulia Gwinn de paal raakte. Oostenrijk leek daarmee gewaarschuwd, maar bleef erin geloven en alsof het lot ermee speelde raakte Dunst voor een tweede keer de lat.

In het vervolg van het duel leek Duitsland alle zeilen bij te moeten zetten om de magere zege over de streep te trekken, maar op slag van het laatste fluitsignaal zorgde gigantisch getreuzel van de Oostenrijkse keepster alsnog voor een grotere deceptie. Alexandra Popp profiteerde van de fout en werkte 2-0 binnen.

Duitsland is met de overwinning door naar de halve finale, waarin het Nederland of Frankrijk treft. De beide landen spelen zaterdagavond hun kwartfinale.