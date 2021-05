Sergio Agüero maakt feestje van afscheid Premier League

De Argentijn, hersteld van een spierblessure, scoorde als invaller twee keer in het afsluitende competitieduel met Everton: 5-0. Daarmee verbrak hij op de valreep het recordaantal doelpunten voor één club in de Premier League. Dat stond met 183 treffers op naam van Wayne Rooney bij Manchester United. Agüero eindigde op 184 competitiegoals voor City.

De Zuid-Amerikaanse spits was al clubtopscorer aller tijden van de club uit Manchester. Hij staat nu op 260 goals in 389 wedstrijden voor City. Op 29 mei wacht in Porto nog de finale van de Champions League tegen Chelsea. Na tien jaar bij City stapt de voormalige aanvaller van Atlético Madrid mogelijk over naar Barcelona.

Manchester City nam in eigen stadion voor circa 10.000 bezoekers de kampioenstrofee in ontvangst. Dat gebeurde na een soepele zege op Everton. Naast Agüero kwamen ook Kevin De Bruyne, Gabriel Jesus en Phil Foden tot scoren. Nathan Aké bleef bij City op de bank.