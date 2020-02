Sport Kort: Blaszka grijpt mis in eindstrijd EK worstelen

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Jessica Blaszka Ⓒ Hollandse Hoogte

Worstelen: Blaszka onderuit in finale

21.11 uur: Jessica Blaszka heeft bij het EK in Rome de finale verloren. In de klasse tot 53 kilogram redde de Limburgse het niet tegen de Wit-Russische Vanesa Kaladzinskaja: 1-3.

In de halve finale had Blaszka gewonnen van de Duitse Annika Wendle. Ze had de halve eindstrijd bereikt na een zege op de Roemeense Suzanne Seicariu in de kwalificaties en overwinningen op de Azerbeidzjaanse Tatjana Varansova en de Noorse Silje Kippernes.

Mark Caljouw Ⓒ Henk Seppen

Badminton: Oranje naar halve finale EK

20.22 uur: Nederland heeft de halve finale van het EK bereikt. Oranje won vrijdag in de kwartfinale van het als tweede geplaatste Engeland (3-2) en is daarmee zeker van brons. Nederland begon met twee zeges. Nederlands kampioen Mark Caljouw won van Toby Penty (21-16 21-11), Joran Kweekel versloeg Alex Lane (11-21 21-9 21-18). Daarna verloor Finn Achthoven in slechts 24 minuten van Harry Huang: 6-21 4-21.

De Engelsen kwamen via het eerste dubbel op gelijke hoogte. Jelle Maas en Robin Tabeling verloren van Ben Lane en Sean Vendy (20-22 11-21). In de beslissende tweede dubbelpartij wonnen Ruben Jille en Ties van der Lecq van Harry Huang en Tom Wolfenden (21-14 18-21 21-12). In de halve finale komt Nederland uit tegen Frankrijk.

Sanne Wevers

Turnen: Zeven turnsters in voorselectie Tokio 2020

10.57 uur Vooralsnog zeven turnsters zijn in beeld om deel te nemen aan de Olympische Spelen van Tokio. Bondscoach Gerben Wiersma heeft Vera van Pol, Eythora Thorsdottir, Sanna Veerman, Naomi Visser, Tisha Volleman, Lieke Wevers en Sanne Wevers opgenomen in de zogenoemde voorlopige Tokio2020-trajectselectie. Nederland heeft zich bij de WK van 2019 als team geplaatst voor de Spelen. Er mogen komende zomer vier turnsters naar Japan afreizen.

Zeilen: Gebrek aan wind houdt zeilers aan de kant op WK

09.20 uur Op maandag hield harde wind de zeilers aan de kant bij de WK in Australië, vrijdag was er juist te weinig wind om het water op te gaan. Onweersbuien boven de baai van de zuidelijk gelegen steden Geelong en Melbourne zorgden ervoor dat de organisatie besloot om de vijfde wedstrijddag van de WK’s in de 49er(FX)-klasse en Laser Standard te schrappen.

Voor de Nederlandse duo’s Annemiek Bekkering/Annette Duetz (momenteel negende in de 49erFX) en Bart Lambriex/Pim van Vugt (zesde in de 49er) staan nu zaterdag in Geelong twee reguliere races én de afsluitende medalrace op het programma. „Dat wordt leuk”, aldus Bekkering en Duetz, voor wie na twee wereldtitels op rij nu brons het hoogst haalbare lijkt. Lambriex en Van Vugt zetten een grote stap naar deelname aan de Olympische Spelen in Tokio als ze in de top 8 eindigen.