Sport Kort: Zeven turnsters in voorselectie Tokio 2020

Turnen: Zeven turnsters in voorselectie Tokio 2020

10.57 uur Vooralsnog zeven turnsters zijn in beeld om deel te nemen aan de Olympische Spelen van Tokio. Bondscoach Gerben Wiersma heeft Vera van Pol, Eythora Thorsdottir, Sanna Veerman, Naomi Visser, Tisha Volleman, Lieke Wevers en Sanne Wevers opgenomen in de zogenoemde voorlopige Tokio2020-trajectselectie. Nederland heeft zich bij de WK van 2019 als team geplaatst voor de Spelen. Er mogen komende zomer vier turnsters naar Japan afreizen.

Zeilen: Gebrek aan wind houdt zeilers aan de kant op WK

09.20 uur Op maandag hield harde wind de zeilers aan de kant bij de WK in Australië, vrijdag was er juist te weinig wind om het water op te gaan. Onweersbuien boven de baai van de zuidelijk gelegen steden Geelong en Melbourne zorgden ervoor dat de organisatie besloot om de vijfde wedstrijddag van de WK’s in de 49er(FX)-klasse en Laser Standard te schrappen.

Voor de Nederlandse duo’s Annemiek Bekkering/Annette Duetz (momenteel negende in de 49erFX) en Bart Lambriex/Pim van Vugt (zesde in de 49er) staan nu zaterdag in Geelong twee reguliere races én de afsluitende medalrace op het programma. „Dat wordt leuk”, aldus Bekkering en Duetz, voor wie na twee wereldtitels op rij nu brons het hoogst haalbare lijkt. Lambriex en Van Vugt zetten een grote stap naar deelname aan de Olympische Spelen in Tokio als ze in de top 8 eindigen.