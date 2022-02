Column: Laatste kans Mo en Van de Beek

Voetbal

Bondscoach Zeljko Petrovic weet niets van ontslag bij Irak: ’Ze hebben mij niets verteld’

Zeljko Petrovic was er woensdagmiddag even over half vijf niet van op de hoogte dat hij eerder die dag door het bestuur van de voetbalbond van Irak ontslagen zou zijn, zoals op internet verscheen. ,,Ze hebben mij niets verteld”, zo reageerde de bondscoach, nadat hij in Bagdad uit het vliegtuig was g...