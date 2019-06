Rosberg: ’Straf Vettel volkomen terecht’

Op zijn eigen YouTube-kanaal legt de oud-Mercedes-coureur uit dat het toch echt gewoon een verdiende straf voor Vettel was. Hierdoor won overigens zijn voormalig ploeggenoot (en rivaal) Lewis Hamilton.

„Vettel was aan het schreeuwen: ’er zit vuil op mijn banden! Ik had geen controle, waar moest ik dan heen?. Ik had moeite om de wagen te controleren en ik kon Lewis Hamilton niet zien!’ „Oké. Prima. Maar Lewis zit daar wel. En de regels geven aan: als je van de baan gaat, moet je op een veilige manier terugkomen. Het is heel erg duidelijk dat het helaas een onveilige manier was om terug te komen op de baan. Dat is nou eenmaal de regel en dan is een straf verdiend. Absoluut een verdiende straf dus.”

Vettel kijkt beteuterd naast de eveneens niet zo blije Lewis Hamilton na afloop van de GP van Canada. Ⓒ Hollandse Hoogte

Dát die regels er zijn, is voor de landgenoot van Vettel wel logisch. „Want sommige gasten zijn gewoon knettergek”, stelt hij. Vervolgens valt Rosberg Vettel helemaal af.

„Als je het aan de coureurs laat dan zijn er geen regels meer en wordt het te gevaarlijk. Ik zou willen dat ik kon zeggen hoe geweldig Sebastian is, zoals ik wel deed na de kwalificatie, maar dat kan ik nu niet. Hij bleef maar klagen over de boordradio over een beslissing waarop hij geen invloed heeft. Hij kon zich beter focussen op het racen en proberen om een afstand te creëren van vijf seconden. Hij denkt altijd dat hij gelijk heeft en schuift de schuld op anderen af.”