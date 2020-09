US Open-kampioen Dominic Thiem bedwingt zijn demonen

Ver komen in een grandslamtoernooi is bewonderenswaardig, maar één van de vier grote toernooien op je naam schrijven is van een heel andere orde. In de finale van de US Open dreigde het in zijn vierde grote eindstrijd weer mis te gaan voor Dominic Thiem. Totdat in het midden van de derde set de knop omging en de 27-jarige Oostenrijker tegen Alexander Zverev een schitterende comeback realiseerde: 2-6, 4-6, 6-4, 6-3 en 7-6 (6).