Van Dijk en Salah missen competitieduel Liverpool, wel fit voor Champions League

„We gaan sowieso een team opstellen dat alles zal doen om de wedstrijd te winnen”, zei Klopp. „We moeten zien wie verder beschikbaar is om te spelen. De 30 minuten die we zaterdag in onze gewonnen finale extra moesten spelen, maken een groot verschil. De jongens hebben sindsdien vooral op de massagetafel gelegen. Over Southampton hebben we nog helemaal niet gepraat. Dit wordt onze zestigste wedstrijd van het seizoen. We moeten heel voorzichtig zijn met de spelers, want het is niet zo dat dinsdag ons seizoen eindigt.”

Liverpool staat in de Premier League nu 4 punten achter op koploper Manchester City. Bij winst op Southampton gaan de ’Reds’ met 1 punt achterstand de laatste speelronde op zondag in. Een week later, op 28 mei, speelt de ploeg van Klopp de finale van de Champions League tegen Real Madrid.

„Southampton heeft volgens mij tien dagen rust gehad voor deze wedstrijd. Die jongens zijn helemaal fris. Zij spelen hun laatste thuiswedstrijd van het seizoen, vlak voordat ze op vakantie gaan”, aldus Klopp. „Zij gaan natuurlijk vol druk zetten en vanuit alle mogelijke hoeken schieten. Bij ons hebben heel wat spelers zaterdag 120 minuten gespeeld. Waarom krijgen we niet wat meer rust en spelen we deze wedstrijd op woensdag of donderdag? Maar niemand denkt daaraan.”