Ajax kan definitief streep door naam Deulofeu zetten

De Spaanse aanvaller werd ook begeerd door Ajax, maar koos uiteindelijk dus voor een tijdelijke overgang naar de Rossoneri, die momenteel zevende staan in de Serie A.

AC Milan maakte de komst van Deulofeu vrijdag al bekend, maar verwijderde het bericht vervolgens weer snel van de clubkanalen. Everton was woedend over de gang van zaken, maar uiteindelijk bleek het incident niet schadelijk genoeg om de transfer in het water te doen laten vallen.

Moeilijk

Na Deulofeu eerder een jaar te hebben gehuurd van FC Barcelona, nam Everton het 22-jarige talent in 2015 voor 6,5 miljoen euro over. Deulofeu kwam in totaal 75 keer uit voor The Toffees. Hij was goed voor acht goals en negentien assists.

De afgelopen maanden kwam de rechtspoot amper meer voor in de plannen van Koeman. "Ik heb Gerard gesproken en het is een moeilijke situatie voor hem. Als hij een oplossing vindt en speeltijd krijgt, is dat oké", stelde de Nederlandse manager eerder al.

Neres

Ajax moet nu op zoek naar een andere buitenspeler. Sao Paulo wees eerder deze maand een bod van meer dan 10 miljoen euro op David Neres (19) af, maar de clubs bleven daarna in gesprek. Een akkoord was toen echter nog lang niet in zicht.