’Geen paniek rond Dumoulin’

Tom Dumoulin haakte zaterdag af in Critérium du Dauphiné Ⓒ Hollandse Hoogte

SAINT-GENIX - Om elf uur zat Tom Dumoulin vanochtend al in het vliegtuig op de weg terung naar Nederland. Vanmiddag zal hij in het ziekenhuis in Hengelo een nieuwe MRI-scan laten maken van zijn knie. Ploegleider Aike Visbeek bevestigde diverse malen dat er binnen Team Sunweb helemaal geen paniek rond de knie van Dumoulin is. „Uit voorzorg is hij uit de koers genomen. Na zes dagen koersen wilden we nog een MRI-scan maken. Het belangrijkste is dat hij vanaf maandag een goede hoogtestage kan beleggen. Het uit de Dauphiné stappen van Dumoulin is vooral uit voorzorg.”