Tom Dumoulin haakte zaterdag af in Critérium du Dauphiné Ⓒ Hollandse Hoogte

SAINT-GENIX - Om elf uur zat Tom Dumoulin zaterdagochtend al in het vliegtuig op de weg terung naar Nederland. Vanmiddag zal hij in het ziekenhuis in Hengelo een nieuwe MRI-scan laten maken van zijn knie.