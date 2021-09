Premium Het beste van De Telegraaf

Jans heeft rotsvast vertrouwen in jonkies die zich onder zijn leiding aandienen Eigen jeugd laat zich zien bij FC Twente

Door Jeroen Kapteijns

Ron Jans Ⓒ ANP/HH

HEERENVEEN - FC Twente heeft de naam een club te zijn, die jaarlijks een nieuw blik spelers opentrekt en vooral veel huurlingen aantrekt. Niet geheel ten onrechte, want al een aantal zomers op rij heeft de selectie een grootschalige metamorfose ondergaan, maar parallel daaraan wordt er in Enschede en Hengelo tegenwoordig ook weer veel aandacht besteed aan de eigen jeugd. Dat werpt zijn vruchten af bleek in Heerenveen, waar FC Twente met drie zelfopgeleide jonkies in de basis aantrad en de vierde zege op rij boekte.