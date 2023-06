Eritreeër Girmay pakt met sprint de zege in Ronde van Zwitserland

De Zwitser renner Stefan Küng, die zondag de openingsetappe (tijdrit) won, behoudt de leiding in het algemeen klassement. Van Aert eindigde in die tijdrit ook al als derde en neemt die positie ook in de tussenstand in, met zes seconden achterstand op Küng. De Belg Remco Evenepoel is de nummer 2 op vijf tellen van de leider.

„Het was een chaotische sprint. In de laatste kilometer zat ik iets te ver, al kon ik dankzij Mick van Dijke nog mooi opschuiven”, zegt Van Aert. „Toen ik de ruimte zag, ging ik aan. Dat bleek te vroeg. Op het laatst kon ik het niet meer volhouden. Met een betere inschatting had ritwinst erin gezeten.”

Bekijk hier het finishmoment.

Van Aert wil de komende dagen Jumbo-kopman Wilco Kelderman zo goed mogelijk bijstaan. „Wilco staat er goed voor en heeft zijn zinnen gezet op een goed klassement. Daar wil ik hem graag bij helpen. Zelf ga ik proberen de zwarte puntentrui te behouden.”

Teunissen

Mike Teunissen was maandag op de negende plaats de beste Nederlander. Koen Bouwman kwam hard ten val, maar slaagde erin de etappe uit te rijden. In het klassement doet Van Dijke het op de 23e plek van de Nederlanders het het best. Kelderman is 42e op 52 seconden van Küng.

De 86e Ronde van Zwitserland gaat dinsdag verder met een 143,8 kilometer lange rit van Tafers naar Villars-sur-Ollon. Het slotdeel van de etappe start met de beklimming van de Col des Mosses (13,5 kilometer met een stijgingspercentage van 4,1 procent), waarna het peloton twintig kilometer lang daalt richting de slotklim in ski-oord Villars-sur-Ollon (elf kilometer lang met een stijgingspercentage van 7,6 procent). Die klim start in Aigle, waar het hoofdkantoor van de internationale wielrenunie UCI zit. De Ronde van Zwitserland eindigt zondag met een tweede individuele tijdrit.