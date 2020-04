Plaaggeest van AZ en PSV hervat de training

De koploper, die in dit Europese jaar speelde tegen PSV (0-0 en 4-1 zege) en AZ (1-1 en 2-0 zege), had evenals vrijwel alle voetbalclubs wereldwijd de activiteiten gestaakt wegens de uitbraak van het nieuwe coronavirus. De meeste andere clubs in het land gaan dinsdag weer in training.

De spelers waren op de eerste sessies verdeeld in kleine groepjes en hielden zich aan de algemeen geldende regels van ’social distancing’, in Nederland beter bekend als de 1,5 meterregeling. De regering van Oostenrijk gaf vorige week toestemming om de beperkingen in de samenleving vanwege het virus wat te verlichten. Daarbij kregen de voetbalclubs uit de hoogste klasse toestemming weer in training te gaan.

„We zijn heel blij dat we weer op het veld staan”, zei coach Gernot Trauner. „Voor ons is dit een geheel nieuwe situatie. Het respecteren van de nu geldende regels is een uitdaging, die we graag aangaan. Het belangrijkste is dat we weer wat kunnen doen, dit is een kans voor ons allemaal. Na ruim vijf weken van stilstand is dit vergelijkbaar met het begin van de voorbereiding op een nieuw seizoen.”

De laatste wedstrijd van Linz was op 12 maart tegen Manchester United in de Europa League, die met 5-0 verloren ging. Dat duel speelde zich al af voor lege tribunes.

De Oostenrijkse Bundesliga hoopt de competitie half mei te hervatten, weliswaar zonder publiek. In Duitsland hebben de clubs uit de hoogste klasse de trainingen eerder al hervat, ook in kleine groepen en met voldoende afstand tussen de spelers.