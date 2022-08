Aanklager onderzoekt oerwoudgeluiden én vuurwerkbom bij Utrecht

Een deel van de toeschouwers maakte oerwoudgeluiden nadat Brian Brobbey de tweede treffer voor Ajax had gemaakt. Het altijd beladen duel tussen FC Utrecht en Ajax (0-2) moest in de tweede helft ook even worden stilgelegd nadat er een vuurwerkbom op het veld was ontploft.

Algemeen directeur Thijs van Es van de thuisclub meldde na afloop dat een 28-jarige man uit Utrecht is aangehouden. Hij zou de vuurwerkbom op het veld hebben gegooid. De politie hield ook toeschouwers van 14, 19 en 34 jaar aan vanwege ongeregeldheden na de wedstrijd.

De aanklager vraagt verklaringen op van de betrokken partijen. Hij onderzoekt of FC Utrecht iets te verwijten valt. Daarbij wordt ook meegewogen of de club de daders weet op te sporen en ze voordraagt voor een landelijk stadionverbod.

„Ons standpunt over racisme is helder: dit hoort niet thuis in het voetbal”, aldus de KNVB. De bond heeft de straffen voor discriminatie verdubbeld. Zo kregen enkele aanhangers van MVV in het voorjaar een stadionverbod van 20 jaar, omdat ze tijdens de uitwedstrijd tegen FC Dordrecht verdediger Seydine N’Diaye racistisch hadden bejegend. Een dergelijke straf dreigt ook voor de aanhangers van FC Utrecht die oerwoudgeluiden maakten nadat Brobbey had gescoord, mits Utrecht ze kan identificeren.

Volgens Van Es beschikt de club in ieder geval over camerabeelden. „De individuen die die dingen hebben geroepen, hebben we ook in beeld. Daar gaan we achteraan, want dit kan natuurlijk niet. Het is schandalig, ik ben zeer teleurgesteld.” FC Utrecht verontschuldigde zich maandag voor het wangedrag van de fans door een bos bloemen naar Brobbey te sturen.