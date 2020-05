Bryan Linssen kiest voor het buitenland. Ⓒ Hollandse Hoogte

ARNHEM - Bryan Linssen heeft de keuze gemaakt om zijn carrière voort te zetten in het buitenland. De aanvaller van Vitesse, afgelopen seizoen goed voor veertien goals, stond op de radar bij Feyenoord en kon bijtekenen in Arnhem, maar kiest voor opties over de grens.