FC Twente geeft zege uit handen tegen Willem II

In de normale situatie heeft FC Twente voordeel van het thuispubliek, dat altijd in groten getale komt opdraven en achter de ploeg komt staan. Maar in de lege Grolsch Veste is dat thuisvoordeel verdampt. Waar een uitcomplex vaker voorkomt, zou je in het geval van FC Twente kunnen spreken over een thuiscomplex. Op 31 oktober vorig jaar was PEC Zwolle de laatste ploeg die klop kreeg van de thuisploeg in de Grolsch Veste (5-1).

Willem II-trainer Zeljko Petrovic hoopte met Willem II een demarrage te kunnen plaatsen en een goed vervolg te geven aan de eerste uitzege van het seizoen, vorige week tegen Sparta. Petrovic had dezelfde ploeg het veld ingestuurd als op Het Kasteel. Hoewel FC Twente de dominante ploeg was, waren er al in de eerste helft momenten, waarop Willem II de wedstrijd naar zich toe had kunnen trekken. Er waren kansrijke situaties voor Ché Nunnely en Vangelis Pavlidis. In de tweede helft was Kwasi Wriedt bij de stand van 0-0 dicht bij een goal, maar hij vond doelman Joël Drommel op zijn weg.

Bij FC Twente was er een basisdebuut voor Casper Staring. De 20-jarige Barnevelder verving achterin Kik Pierie, die ontbrak door ziekte. Staring is een van de vele jongelingen uit de academie van FC Twente en Heracles, die dit seizoen de kans kregen.

Luciano Narsingh en Jesse Bosch vieren de 1-0. Ⓒ ANP/HH

Er wordt vaak de nadruk gelegd op het grote aantal huurlingen bij FC Twente, maar vijf van de elf basisspelers tegen Willem II zijn spelers, die zijn doorgestroomd vanuit de eigen academie. Een van die vijf tekende voor de openingsgoal. Jesse Bosch knalde in de tweede helft na goed voorbereidend werk van Luciano Narsingh de bal hard tegen het net, de tweede seizoensgoal van de middenvelder.

Willem II ging verwoed op jacht naar de gelijkmaker en het was clubtopscorer Pavlidis, die met zijn achtste seizoenstreffer voor de 1-1 zorgde. De Griek reageerde attent toen FC Twente-middenvelder Godried Roemeratoe een bal niet goed kon verwerken. Dankzij het punt heeft Willem II als nummer zestien het gat naar nummer vijftien VVV-Venlo verkleind tot vier punten. De Limburgers hebben nog we een wedstrijd tegoed en ontvangen dinsdag in een inhaalduel Sparta Rotterdam.