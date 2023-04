Premium Het beste van De Telegraaf

Internationale media kritisch op wedstrijdleiding Formule 1: ’Formidabel optreden Verstappen overschaduwd’

Door onze Telesportredactie Kopieer naar clipboard

Verstappen bleef in alle chaos overeind. Ⓒ ANP/HH

Tijdens de Grand Prix van Australië liet Max Verstappen maar weer eens zien hoe dominant hij momenteel is in de Formule 1. Toch ging het na afloop vooral over de enorme chaos die de race met zich meebracht. In het buitenland raakt men niet uitgepraat over de beslissingen van de wedstrijdleiding: „Formule chaos.”