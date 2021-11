Suzanne Schulting in Debrecen ook klasse apart op 1000 meter

Schulting toonde zich dit weekend weer een klasse apart. In de finale van de 1000 meter nam ze al vroeg de leiding en die gaf ze niet meer uit handen. Vorige maand werd ze in Nagoya nog afgetroefd, maar dat liet ze niet nog eens gebeuren.

Schulting is in het klassement van de 1000 meter de riante leider, Velzeboer staat daarin derde.

Itzhak de Laat

Bij de mannen werd Itzhak de Laat derde in de eindstrijd van de 1000 meter. De Laat (1.26,211) moest het in de finale afleggen tegen de Canadees Pascal Dion (1.25,698) en de Koreaanse winnaar Hwang Dae-heon (1.25,425). De Nederlander, die eerder tweede werd in Nagoya, moet die twee ook voor zich dulden in het klassement.

Jens van ’t Wout en Sjinkie Knegt slaagden er niet in de finale te halen.

De shorttrackers reizen nu af naar Dordrecht, waar volgend weekend de vierde en laatste wereldbekerwedstrijden worden verreden.