Spelersvakbond uit zorgen: ’Er worden zelfs tikken uitgedeeld’

De gevolgen zijn groot, aldus de Oekraïner. „De veiligheid van de voetballers is in het geding en ik zie dat mensen met kinderen van de tribunes moeten vluchten. Waar zijn we dan nog mee bezig? De volgende stap is dat veel supporters niet meer naar het stadion gaan, omdat de risico’s te groot worden. Het escaleert. Er moet echt iets gedaan worden.”

Een verklaring is volgens Levchenko moeilijk te vinden. „Het lijkt wel of mensen naar het stadion komen om hun woede te koelen. Dat een nederlaag tot teleurstellingen kan leiden begrijp ik. Maar dit gaat veel verder. De politie wordt bekogeld, personen worden in elkaar geslagen. Spelers en trainers vluchten de catacomben in. Het is echt verschrikkelijk. Dit past toch helemaal niet bij Nederland.”

We moeten gaan nadenken over de inrichting van de stadions en over wie we nog toelaten, vervolgt de voorzitter van de vakbond. „De echte supporter wordt gedupeerd. Laat de clubs in eerste instantie de trouwe fans steunen en er alles aan doen dat zij met hun kinderen veilig naar het stadion kunnen. Bescherm deze groep.”

Wat de zogenoemde kwaadwillenden betreft, denkt Levchenko in twee richtingen. „Aan de ene kant harder aanpakken, aan de andere kant toch ook het gesprek aangaan. Doe dat wel op een moment dat ze nuchter zijn en niet stijf staan van drank en drugs. Dan zijn ze toch niet voor rede vatbaar. We moeten terug naar de situatie waarin iedereen weer kan genieten in het stadion. Daar moeten we alles aan doen.”

De situatie bij ADO Den Haag - Excelsior was de zoveelste wedstrijd van het seizoen waarbij het misging. Tal van Eredivisie-wedstrijden werden dit jaar al stilgelegd vanwege het gooien van bijvoorbeeld voorwerpen. Ook waren er enkele meer in het oog springende incidenten, zoals dat Vaclav Cerny uit bij Heracles een klap van een supporter kreeg.