Sport Kort: Basketballers Miami Heat naar finale in oosten van NBA

Loting WK voetbalsters voor vrouwen op 22 oktober in Auckland

07.35 uur: De loting voor het WK voor voetbalsters vindt op zaterdag 22 oktober plaats in de Nieuw-Zeelandse stad Auckland. Nieuw-Zeeland organiseert de mondiale eindronde volgend jaar samen met Australië. De Nederlandse voetbalsters hebben kwalificatie voor het WK in eigen hand.

De ploeg van bondscoach Mark Parsons staat in de groep op de tweede plaats met 14 punten, 1 punt minder dan IJsland. Beide landen treffen elkaar aan het einde van de kwalificatiereeks, op 6 september in Nederland. De ’Leeuwinnen’ plaatsen zich bij winst voor het WK van 2023. In 2019 haalden ze in Frankrijk de finale van het mondiale toernooi. De Verenigde Staten waren daarin met 2-0 te sterk.

Aan de negende editie van het WK voor vrouwen doen 32 landen mee, acht meer dan bij het vorige WK. Bij de loting, in het Aotea Centre in Auckland, worden de deelnemers verdeeld over acht groepen. Naast de twee gastlanden hebben inmiddels negen ploegen zich gekwalificeerd.

Nieuw-Zeeland speelt op 20 juli in Auckland de openingswedstrijd, de finale van het WK is op 20 augustus in de Australische stad Sydney. „De voorbereidingen op het grootste sportevenement voor vrouwen zijn in volle gang”, zegt secretaris-generaal Fatma Samoura van wereldvoetbalbond FIFA. „Dit WK heeft de potentie om meisjes en vrouwen te inspireren en aan te moedigen om bij het voetbal betrokken te raken.”

Basketballers Miami Heat naar finale in oosten van NBA

07.10 uur: De basketballers van Miami Heat hebben zich geplaatst voor de finale van de play-offs in het oosten van de NBA. De ploeg uit Florida besliste de best-of-sevenserie tegen Philadelphia 76ers door het zesde duel met 99-90 te winnen. Daardoor kwam Miami Heat op 4-2, waarmee de drievoudig kampioen van de NBA (2006, 2012 en 2013) zich plaatste voor de finale.

Jimmy Butler was in Philadelphia de topscorer bij de Heat met 32 punten. Bij de ’Sixers’ kwam Joel Embiid tot 20 punten en 12 rebounds. De Kameroener miste als gevolg van een hersenschudding en een gebroken oogkas de eerste twee duels in de serie, die beide werden gewonnen door Miami Heat. Embiid keerde in wedstrijd drie terug bij Philadelphia met een beschermend masker voor zijn gezicht. Onder aanvoering van de nummer 2 van de MVP-verkiezing kwamen de ’Sixers’ terug tot 2-2, maar Miami Heat trok de serie daarna alsnog naar zich toe.

De ploeg van coach Erik Spoelstra neemt het in de finale op tegen Milwaukee Bucks of Boston Celtics. De Bucks, regerend kampioen van de NBA, staan in de serie met 3-2 voor. „We zijn voor niemand bang”, zei Butler.

In het westen kwam Dallas Mavericks opnieuw op gelijke hoogte met Phoenix Suns, door het zesde duel met 113-86 te winnen. Het beslissende zevende duel is zondag in Phoenix. Tot nu toe zijn alle wedstrijden in deze serie gewonnen door de thuisspelende club.