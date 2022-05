Sport Kort: Boksbond IBA stelt verkiezing voorzitter met dag uit

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Internationale boksbond IBA stelt voorzittersverkiezing dag uit

21.09 uur: De internationale boksfederatie IBA heeft besloten de voorzittersverkiezing met een dag uit te stellen. Dat is gebeurd naar aanleiding van het beroep door Boris van der Vorst, de voorzitter van de Nederlandse boksbond, bij het sporttribunaal CAS. Van der Vorst is het oneens met het feit dat zijn kandidatuur ongeldig is verklaard.

Van der Vorst had zich aangemeld als tegenkandidaat voor de zittende Russische voorzitter Umar Kremlev. Vlak voor het congres van de IBA in Istanbul kreeg hij echter te horen dat zijn kandidatuur ongeldig was verklaard. Daarop besloot de Nederlander naar het CAS te stappen voor een spoedprocedure. Het CAS heeft inmiddels echter te kennen gegeven niet zo snel een uitspraak te kunnen doen.

De Engelse krant The Guardian meldt dat bronnen hebben verteld dat Van der Vorst zijn kandidatuur ongeldig is verklaard omdat hij openlijk de reactie van de IBA op de oorlog in Oekraïne en diens afhankelijkheid van financiering door Gazprom had veroordeeld. Zijn vrouw, die het woord voerde, wilde dat niet bevestigen.

„Eerlijkheid is erg belangrijk voor mij en om die reden zal de IBA-voorzittersverkiezing vandaag niet plaatsvinden”, zei Kremlev. „Dit geeft het CAS en de niet-verkiesbare kandidaten de tijd om hun juridische werk te doen.” Op aandringen van Kremlev werd de vergadering vrijdag beëindigd, toen men bij het agendapunt van de verkiezing terecht was gekomen.

Van der Vorst wacht nu af of Kremlev de verkiezing zaterdag opnieuw uitstelt. In een petitie roept Van der Vorst op om de beslissing van het CAS af te wachten voordat de verkiezing plaatsvindt. Behalve Van der Vorst kregen ook vier kandidaat-bestuursleden - uit de Verenigde Staten, Nieuw-Zeeland, Denemarken en Zweden - te horen dat ze niet mochten meedoen aan de verkiezing in Istanbul.

In totaal woonden 150 van de 165 leden de eerste dag van het congres in Istanbul bij, waaronder acht online. Dit weekend gaat het congres verder en het is volgens de IBA de bedoeling dat er zaterdag alsnog gestemd gaat worden.

Jabeur knokt zich in Rome terug uit geslagen positie

20.04 uur: Ons Jabeur heeft zich op het grote WTA-toernooi van Rome uit geslagen positie teruggeknokt. In de kwartfinales stond de Tunesische tegen Maria Sakkari uit Griekenland met 6-1 5-2 achter, maar ze won de partij nog met 1-6 7-5 6-1.

Sakkari (26) serveerde bij 5-2 en 5-4 voor de wedstrijd, maar de nummer 4 van de wereld verloor drie servicegames op rij. In de beginfase van de derde set won ze in de eerste drie games slechts twee punten. Ze kwam met moeite nog terug tot 3-1, maar pakte in het restant geen game meer.

De 27-jarige Jabeur, de nummer 7 van de wereld, heeft al tien duels op rij gewonnen. Vorige week was ze de beste op het graveltoernooi van Madrid. Ze treft zaterdag bij de laatste vier de winnares van het duel tussen de Zwitserse Jil Teichmann en Daria Kasatkina uit Rusland.

De Poolse Iga Swiatek, de mondiale nummer 1, breidde haar zegereeks ook uit. Zij heeft al 26 partijen op rij niet verloren. Swiatek was de Canadese Bianca Andreescu, getraind door de Nederlander Sven Groeneveld, met 7-6 (2) 6-0 de baas. Swiatek neemt het bij de laatste vier op tegen Aryna Sabalenka uit Wit-Rusland.

Wereldkampioen Lyles wint 200 meter bij Diamond League Doha

20.00 uur: Wereldkampioen Noah Lyles heeft bij de eerste wedstrijd in de Diamond League de 200 meter gewonnen. De Amerikaanse sprinter was in een tijd van 19,72 seconden de snelste in Doha. Bij de Olympische Spelen in Tokio greep Lyles afgelopen zomer nog het brons op de 200 meter.

In Doha bleef Lyles zijn landgenoot Fred Kerley, winnaar van olympisch zilver op de 100 meter, nipt voor. Kerley snelde in Qatar naar 19,75. Het brons ging in 20,15 naar Jereem Richards uit Trinidad en Tobago. Olympisch kampioen Andre De Grasse uit Canada eindigde na een fotofinish (ook hij klokte 20,15) als vierde.

De Amerikaanse Kendra Harisson bleek de snelste op de 100 meter horden. Harrison snelde naar 12,43. Vorig jaar greep Harrison nog olympisch zilver op de 100 meter horden. In Doha bleef ze Tobi Amusan en Britany Anderson uit Jamaica met slechts 0,01 voor. Zij eindigden allebei in 12,44.

Op de 200 meter bij de vrouwen bleek de Amerikaanse Gabrielle Thomas de snelste in een tijd van 21,98. Daarmee bleef ze Shericka Jackson uit Jamaica (22,07) en de Britse wereldkampioene Dina Asher-Smith (22,37) voor. Thomas, die bij de Olympische Spelen in Tokio nog brons pakte op de 200 meter, verbrak met haar tijd het zogenoemde ’Meeting Record’ in Doha.

De Zuid-Koreaan Sanghyeok Woo was met 2,33 meter de sterkste bij het hoogspringen. De wereldkampioen indoor versloeg daarmee olympisch kampioenen Mutaz Essa Barshim uit Qatar (2e met 2,30 meter) en Gianmarco Tamberi uit Italië (7e met 2,20 meter). Het brons in Doha was voor Django Lovett uit Canada (2,27 meter).

Schilder achtste bij Diamond League in Doha

19.10 uur: Kogelstootster Jessica Schilder is achtste en laatste geworden in de seizoensopener van de Diamond League. Schilder, die in maart nog brons won bij de wereldkampioenschappen indoor, kwam in Doha tot 18,28 meter. Het goud ging naar de Amerikaanse Chase Ealy, die tot 19,51 meter kwam. Ealy greep bij de WK indoor nog het zilver. Haar landgenotes Maggie Ewen en Jessica Ramsey grepen respectievelijk het zilver en brons in Qatar. Zij kwamen tot 19,32 meter en 18,99 meter.

Wereldkampioene Auriol Dongmo uit Portugal kwam niet in actie tijdens de eerste Diamond League-wedstrijd van het seizoen. Vanwege de stevige wind in Doha werd het onderdeel polsstokhoogspringen verplaatst naar zaterdag. Op dat onderdeel komt Nederlands recordhouder Menno Vloon in actie.

Spaanse voetbalclub Espanyol ontslaat trainer Moreno

18.28 uur: De Spaanse voetbalclub Espanyol heeft trainer Vicente Moreno ontslagen. De tweede club van Barcelona staat met nog twee duels te gaan op de dertiende plek en is al zeker van een langer verblijf in La Liga.

De 47-jarige Moreno trad in augustus 2020 in dienst bij Espanyol. In zijn eerste seizoen promoveerde hij naar het hoogste niveau in Spanje.

Espanyol heeft al vijf duels niet gewonnen in de Spaanse competitie. Woensdag werd met 2-1 verloren van nummer 19 Alavés.

Dutch Open golf heeft deelnemersveld rond met vier nieuwe namen

18.04 uur: De toernooidirectie van het Dutch Open heeft de laatste deelnemers voor de 102e editie van het golftoernooi bekendgemaakt. Het gaat om de Belg Thomas Detry, de Denen Thomas Björn en Thorbjörn Olesen en de Spanjaard Rafa Cabrera Bello.

Cabrera Bello speelde in 2015 voor het laatst op het Nederlandse toernooi. Destijds behaalde hij de zevende plaats op het Dutch Open, zijn beste prestatie van de zes keer dat hij deelnam aan het toernooi. De Spanjaard won sindsdien onder meer het Schots Open en het Spaans Open.

Björn maakt voor de vijfde keer zijn opwachting bij het golftoernooi. De Deen speelde driemaal in de Ryder Cup en drie keer won Europa. Zijn talentvolle landgenoot Olesen was in 2018 onderdeel van het winnende Europese team in de Ryder Cup.

De Belg Detry won samen met Thomas Pieters, die eerder al werd vastgelegd door de toernooidirectie van het Dutch Open, de World Cup 2018 voor België.

Behalve Pieters werden ook de Oostenrijker Bernd Wiesberger en de beloftevolle Deense tweeling Nicolai en Rasmus Højgaard al eerder vastgelegd. Tweevoudig winnaar en toernooi-ambassadeur Joost Luiten is ook aanwezig. Naast Luiten, Wil Besseling, Daan Huizing en Darius van Driel werden er ook wildcards vergeven aan vijf andere Nederlandse golfers. Daardoor maken ook Lars van Meijel, Rowin Caron, Koen Kouwenaar, Dario Antonisse en Robbie van West hun opwachting op het Dutch Open.

Het Dutch Open is op de speelkalender verhuisd van september naar mei. Het toernooi wordt dit jaar afgewerkt van 26 tot en met 29 mei op Bernardus Golf in Cromvoirt.

Turntrainer Kooistra wil via kort geding mee naar World Cup Varna

16.15 uur: Turntrainer Wolther Kooistra eist via een kort geding dat hij eind deze maand alsnog met zijn pupil Sanna Veerman mee mag naar de World Challenge Cup in het Bulgaarse Varna. Turnbond KNGU besloot onlangs dat de coach van Turnz Amsterdam niet mee mag naar het toernooi dat van 26 tot en met 29 mei plaatsvindt. Het kort geding dient maandag 16 mei in de rechtbank van Zutphen.

„Het argument van de bond is dat er wordt gekozen voor rust en duidelijkheid binnen de teams, waarbij ze de begeleidingsploeg zoveel mogelijk hetzelfde willen laten zijn. Kennelijk leidt dat ertoe dat Wolther niet mee mag”, zegt Dolf Segaar, de advocaat van Kooistra.

De afgelopen twee jaar stond Kooistra vanwege een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag van het Instituut Sportrechtspraak (ISR) al buiten de lijnen. „Het huishoudelijk reglement van de KNGU is zodanig dat zolang er een procedure loopt, je kan worden uitgesloten van deelname aan delegaties.”

In april werden Kooistra en zijn vrouw Claudia Werkhoven vrijgesproken van grensoverschrijdend gedrag. Volgens de tuchtcommissie van het ISR was onvoldoende vast komen te staan dat de trainers van turnclub Turnz Amsterdam zich schuldig zouden hebben gemaakt aan overtredingen van het tuchtreglement. „Na 19 april leek de weg daarom weer vrij om mee te gaan naar toernooien, maar toch mag hij niet naar Varna. Via een kort geding willen we bekijken of de bond de juiste beslissing heeft genomen”, zegt Segaar.

Tegen Kooistra en Werkhoven werden in ieder geval vier aangiften gedaan wegens grensoverschrijdend gedrag. De incidenten die in de meldingen naar voren kwamen gingen voornamelijk over de periode 2010-2020. De aanklager eiste tegen Kooistra een schorsing van zestien maanden, waarvan twaalf voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaar. Voor Werkhoven was de eis een voorwaardelijke schorsing van acht maanden met een proeftijd van twee jaar.

Seizoen voor verdediger García van Barcelona mogelijk al voorbij

15.00 uur: Eric García heeft zijn laatste wedstrijd voor FC Barcelona van dit seizoen mogelijk al gespeeld. De 21-jarige Spaanse verdediger is geopereerd aan zijn rechterhand en moet voorlopig rust houden.

Barcelona heeft nog twee competitieduels op het programma staan. De nummer 2 van La Liga speelt zondag uit tegen Getafe en sluit de competitie een week later af met een thuiswedstrijd tegen Villarreal.

García genoot een groot deel van zijn opleiding bij Barcelona en vertrok vervolgens naar Manchester City. Hij keerde vorig jaar terug naar de ploeg waarvoor Memphis Depay, Frenkie de Jong en Luuk de Jong ook uitkomen.

Vollering wint eerste etappe in Baskenland

14.14 uur: Wielrenster Demi Vollering heeft de eerste etappe gewonnen van de Ronde van Itzulia, een driedaagse rittenkoers door het Baskenland. Vollering was na bijna 106 kilometer de sterkste op het klimmetje naar de finish in Labastida. Ze versloeg landgenote Pauliena Rooijakkers, kort daarna kwam de Amerikaan Kristen Faulkner als derde over de finish. Het peloton arriveerde ruim 40 seconden na Vollering aan de streep.

De eerste etappe van de nieuwe rittenkoers uit de WorldTour voor vrouwen ging over heuvelachtig parcours. De wielrensters moesten direct na de start in Vitoria-Gasteiz al klimmen en daarna volgden nog twee stevige beklimmingen. De Ronde van Itzulia eindigt zondag in San Sebastián.

De 25-jarige Vollering rijdt zaterdag in de leiderstrui. De renster van SD Worx won dit jaar al de Brabantse Pijl en eindigde als tweede in onder meer Omloop Het Nieuwsblad en de Amstel Gold Race.

Tegenvaller voor Mark Cavendish in Giro d’Italia

12.30 uur: Michael Morkov (37) is vrijdag niet van start gegaan in de zevende rit van de Giro d’Italia. De Deen van Quick-Step Alpha Vinyl is ziek.

Met het oog op de Tour de France zou Morkov normaal gesproken na de dertiende etappe afstappen. De ervaren lead-out man werd vrijdagmorgen echter wakker met koorts, waardoor verder rijden niet mogelijk was.

Het is een tegenvaller voor sprinter Mark Cavendish, die altijd zeer gebaat is bij de hulp van Morkov en mede dankzij zijn teamgenoot de derde etappe won.

Lynn Knippenborg stopt na afscheid bij Oranje met handballen

10.59 uur: Handbalster Lynn Knippenborg nam in maart afscheid van Oranje en na dit seizoen stopt ze helemaal. De 30-jarige Knippenborg sluit haar loopbaan af bij de Duitse club Sport-Union Neckarsulm.

„Ik heb hier drie mooie jaren gehad en voelde me erg op mijn gemak bij deze club en in deze stad”, zegt de Nederlandse op de website van Neckarsulm, de nummer 6 van de Bundesliga. „Maar na vele jaren in het buitenland wil ik graag terug naar mijn familie, mijn vriend en mijn vriendinnen thuis.” De opbouwspeelster handbalde eerder in Noorwegen en Denemarken.

Knippenborg besloot bijna twee maanden geleden al om haar interlandcarrière te beëindigen. In 114 interlands voor Oranje maakte ze 137 doelpunten. Knippenborg pakte met het Nederlands team zilver op het WK van 2015, twee jaar later werd ze met Oranje derde op het WK. Op het WK van 2019 in Japan, waar Nederland wereldkampioen werd, ontbrak ze in de selectie.

Basketballers Miami Heat naar finale in oosten van NBA

07.10 uur: De basketballers van Miami Heat hebben zich geplaatst voor de finale van de play-offs in het oosten van de NBA. De ploeg uit Florida besliste de best-of-sevenserie tegen Philadelphia 76ers door het zesde duel met 99-90 te winnen. Daardoor kwam Miami Heat op 4-2, waarmee de drievoudig kampioen van de NBA (2006, 2012 en 2013) zich plaatste voor de finale.

Jimmy Butler was in Philadelphia de topscorer bij de Heat met 32 punten. Bij de ’Sixers’ kwam Joel Embiid tot 20 punten en 12 rebounds. De Kameroener miste als gevolg van een hersenschudding en een gebroken oogkas de eerste twee duels in de serie, die beide werden gewonnen door Miami Heat. Embiid keerde in wedstrijd drie terug bij Philadelphia met een beschermend masker voor zijn gezicht. Onder aanvoering van de nummer 2 van de MVP-verkiezing kwamen de ’Sixers’ terug tot 2-2, maar Miami Heat trok de serie daarna alsnog naar zich toe.

De ploeg van coach Erik Spoelstra neemt het in de finale op tegen Milwaukee Bucks of Boston Celtics. De Bucks, regerend kampioen van de NBA, staan in de serie met 3-2 voor. „We zijn voor niemand bang”, zei Butler.

In het westen kwam Dallas Mavericks opnieuw op gelijke hoogte met Phoenix Suns, door het zesde duel met 113-86 te winnen. Het beslissende zevende duel is zondag in Phoenix. Tot nu toe zijn alle wedstrijden in deze serie gewonnen door de thuisspelende club.