Sport Kort: Turntrainer Kooistra wil via kort geding rol als coach opeisen

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Turntrainer Kooistra wil via kort geding mee naar World Cup Varna

16.15 uur: Turntrainer Wolther Kooistra eist via een kort geding dat hij eind deze maand alsnog met zijn pupil Sanna Veerman mee mag naar de World Challenge Cup in het Bulgaarse Varna. Turnbond KNGU besloot onlangs dat de coach van Turnz Amsterdam niet mee mag naar het toernooi dat van 26 tot en met 29 mei plaatsvindt. Het kort geding dient maandag 16 mei in de rechtbank van Zutphen.

„Het argument van de bond is dat er wordt gekozen voor rust en duidelijkheid binnen de teams, waarbij ze de begeleidingsploeg zoveel mogelijk hetzelfde willen laten zijn. Kennelijk leidt dat ertoe dat Wolther niet mee mag”, zegt Dolf Segaar, de advocaat van Kooistra.

De afgelopen twee jaar stond Kooistra vanwege een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag van het Instituut Sportrechtspraak (ISR) al buiten de lijnen. „Het huishoudelijk reglement van de KNGU is zodanig dat zolang er een procedure loopt, je kan worden uitgesloten van deelname aan delegaties.”

In april werden Kooistra en zijn vrouw Claudia Werkhoven vrijgesproken van grensoverschrijdend gedrag. Volgens de tuchtcommissie van het ISR was onvoldoende vast komen te staan dat de trainers van turnclub Turnz Amsterdam zich schuldig zouden hebben gemaakt aan overtredingen van het tuchtreglement. „Na 19 april leek de weg daarom weer vrij om mee te gaan naar toernooien, maar toch mag hij niet naar Varna. Via een kort geding willen we bekijken of de bond de juiste beslissing heeft genomen”, zegt Segaar.

Tegen Kooistra en Werkhoven werden in ieder geval vier aangiften gedaan wegens grensoverschrijdend gedrag. De incidenten die in de meldingen naar voren kwamen gingen voornamelijk over de periode 2010-2020. De aanklager eiste tegen Kooistra een schorsing van zestien maanden, waarvan twaalf voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaar. Voor Werkhoven was de eis een voorwaardelijke schorsing van acht maanden met een proeftijd van twee jaar.

Seizoen voor verdediger García van Barcelona mogelijk al voorbij

15.00 uur: Eric García heeft zijn laatste wedstrijd voor FC Barcelona van dit seizoen mogelijk al gespeeld. De 21-jarige Spaanse verdediger is geopereerd aan zijn rechterhand en moet voorlopig rust houden.

Barcelona heeft nog twee competitieduels op het programma staan. De nummer 2 van La Liga speelt zondag uit tegen Getafe en sluit de competitie een week later af met een thuiswedstrijd tegen Villarreal.

García genoot een groot deel van zijn opleiding bij Barcelona en vertrok vervolgens naar Manchester City. Hij keerde vorig jaar terug naar de ploeg waarvoor Memphis Depay, Frenkie de Jong en Luuk de Jong ook uitkomen.

Vollering wint eerste etappe in Baskenland

14.14 uur: Wielrenster Demi Vollering heeft de eerste etappe gewonnen van de Ronde van Itzulia, een driedaagse rittenkoers door het Baskenland. Vollering was na bijna 106 kilometer de sterkste op het klimmetje naar de finish in Labastida. Ze versloeg landgenote Pauliena Rooijakkers, kort daarna kwam de Amerikaan Kristen Faulkner als derde over de finish. Het peloton arriveerde ruim 40 seconden na Vollering aan de streep.

De eerste etappe van de nieuwe rittenkoers uit de WorldTour voor vrouwen ging over heuvelachtig parcours. De wielrensters moesten direct na de start in Vitoria-Gasteiz al klimmen en daarna volgden nog twee stevige beklimmingen. De Ronde van Itzulia eindigt zondag in San Sebastián.

De 25-jarige Vollering rijdt zaterdag in de leiderstrui. De renster van SD Worx won dit jaar al de Brabantse Pijl en eindigde als tweede in onder meer Omloop Het Nieuwsblad en de Amstel Gold Race.

Tegenvaller voor Mark Cavendish in Giro d’Italia

12.30 uur: Michael Morkov (37) is vrijdag niet van start gegaan in de zevende rit van de Giro d’Italia. De Deen van Quick-Step Alpha Vinyl is ziek.

Met het oog op de Tour de France zou Morkov normaal gesproken na de dertiende etappe afstappen. De ervaren lead-out man werd vrijdagmorgen echter wakker met koorts, waardoor verder rijden niet mogelijk was.

Het is een tegenvaller voor sprinter Mark Cavendish, die altijd zeer gebaat is bij de hulp van Morkov en mede dankzij zijn teamgenoot de derde etappe won.

Bekijk ook: LIVE GIRO Nederlanders doen mee om dagzege

Lynn Knippenborg stopt na afscheid bij Oranje met handballen

10.59 uur: Handbalster Lynn Knippenborg nam in maart afscheid van Oranje en na dit seizoen stopt ze helemaal. De 30-jarige Knippenborg sluit haar loopbaan af bij de Duitse club Sport-Union Neckarsulm.

„Ik heb hier drie mooie jaren gehad en voelde me erg op mijn gemak bij deze club en in deze stad”, zegt de Nederlandse op de website van Neckarsulm, de nummer 6 van de Bundesliga. „Maar na vele jaren in het buitenland wil ik graag terug naar mijn familie, mijn vriend en mijn vriendinnen thuis.” De opbouwspeelster handbalde eerder in Noorwegen en Denemarken.

Knippenborg besloot bijna twee maanden geleden al om haar interlandcarrière te beëindigen. In 114 interlands voor Oranje maakte ze 137 doelpunten. Knippenborg pakte met het Nederlands team zilver op het WK van 2015, twee jaar later werd ze met Oranje derde op het WK. Op het WK van 2019 in Japan, waar Nederland wereldkampioen werd, ontbrak ze in de selectie.

Basketballers Miami Heat naar finale in oosten van NBA

07.10 uur: De basketballers van Miami Heat hebben zich geplaatst voor de finale van de play-offs in het oosten van de NBA. De ploeg uit Florida besliste de best-of-sevenserie tegen Philadelphia 76ers door het zesde duel met 99-90 te winnen. Daardoor kwam Miami Heat op 4-2, waarmee de drievoudig kampioen van de NBA (2006, 2012 en 2013) zich plaatste voor de finale.

Jimmy Butler was in Philadelphia de topscorer bij de Heat met 32 punten. Bij de ’Sixers’ kwam Joel Embiid tot 20 punten en 12 rebounds. De Kameroener miste als gevolg van een hersenschudding en een gebroken oogkas de eerste twee duels in de serie, die beide werden gewonnen door Miami Heat. Embiid keerde in wedstrijd drie terug bij Philadelphia met een beschermend masker voor zijn gezicht. Onder aanvoering van de nummer 2 van de MVP-verkiezing kwamen de ’Sixers’ terug tot 2-2, maar Miami Heat trok de serie daarna alsnog naar zich toe.

De ploeg van coach Erik Spoelstra neemt het in de finale op tegen Milwaukee Bucks of Boston Celtics. De Bucks, regerend kampioen van de NBA, staan in de serie met 3-2 voor. „We zijn voor niemand bang”, zei Butler.

In het westen kwam Dallas Mavericks opnieuw op gelijke hoogte met Phoenix Suns, door het zesde duel met 113-86 te winnen. Het beslissende zevende duel is zondag in Phoenix. Tot nu toe zijn alle wedstrijden in deze serie gewonnen door de thuisspelende club.