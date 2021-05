Fred Grim aan de slag bij Willem II: ’Nog zo’n jaar onderin willen we niet meemaken’

Fred Grim Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - In een razend tempo heeft Willem II een opvolger aangesteld voor Zeljko Petrovic, van wie begin deze week bekend werd, dat er geen vervolg kwam op zijn periode als interim-trainer. De nieuwe trainer werd dicht bij huis gevonden, want Fred Grim, dit seizoen twintig kilometer noordelijk actief als trainer van RKC Waalwijk, heeft voor twee jaar getekend in Tilburg. Willem II is voor de 55-jarige inwoner van de Beemster de derde club als hoofdtrainer na Almere City en RKC. Daarnaast was Grim bondscoach van Jong Oranje, jeugd- en keeperstrainer bij Ajax, assistent-trainer bij Sparta Rotterdam, assistent-bondscoach en drie interlands interim-bondscoach van het Nederlands elftal.