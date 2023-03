Toto Wolff erkent: ‘Auto Mercedes moet op de schop’

Lewis Hamilton zei vrijdag na de tweede vrije training in Bahrein dat hij niet gelooft dat de achterstand op de top van het veld is te dichten met het huidige concept van de auto. Een dag later, na de kwalificatie, gebruikte teambaas Toto Wolff woorden van dezelfde strekking.

,,Ik denk niet dat ons pakket uiteindelijk competitief gaat worden”, aldus de Oostenrijker na de zesde plaats voor George Russell en zevende tijd van Hamilton, op flinke achterstand van polesitter Max Verstappen. ,,We hebben er tijdens de winter alles aan gedaan en moeten nu hergroeperen en met de engineers bekijken wat we kunnen doen. We moeten bepalen welke richting we op willen om uiteindelijk weer competitief te zijn. Ik ben er zeker van dat we dit jaar races kunnen winnen, maar we moeten echt kijken naar de midden- en lange termijn.”

Mercedes kende een teleurstellend 2022. Het ontwerp van de auto, met nauwelijks sidepods aan de zijkanten van de auto, blijkt niet te werken. Wolff zei eerder al dat er aanpassingen doorgevoerd worden gedurende het seizoen wat dat ontwerp betreft. Nu hint de teambaas alsnog op een grotere renovatie van de auto.

,,Dit was pas de eerste kwalificatie. Daarom wil ik nu niet gelijk het hele jaar afschrijven. Maar als we realistisch zijn, moeten we wel stellen dat we veel moeten veranderen aan de auto.”