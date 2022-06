De meest memorabele momenten van Tom Dumoulin

Premium Wielrennen

Jai Hindley weigerde eendagsvlieg te zijn: ’Alles spookte door mijn hoofd’

Wilco Kelderman stond dit keer niet op het eindpodium van de Giro d’Italia, maar voelde zich een stuk gelukkiger dan in 2020 toen hij derde werd. In finishplaats Verona glom hij van oor tot oor, en tilde hij zijn maatje in alle euforie van de grond. Nu waren er geen misverstanden of controverses met...