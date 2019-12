Verweij en Nuis wachten op verdict: Wie gaat naar WK afstanden?

Koen Verweij (l) en Kjeld Nuis, samen op de Winterspelen in 2018. Ⓒ Rene Bouwman

Heerenveen - De schaatsfans in Thialf klapten het gehele weekeinde de handen stuk voor de nationale kampioenen, maar degene die tijdens de KPN NK afstanden misschien wel het meeste applaus oogstte, had geen seconde op het ijs gestaan. Zo kreeg een zaterdag aangezwengelde discussie over een aanwijsplek een dag later een extra pikant randje, door de ’commerciële aanwezigheid’ van Kjeld Nuis in het ijsstadion.