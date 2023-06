Druk op Duitsland neemt toe na verlies tegen Polen

Jakub Kiwior kopte in de 31e minuut raak voor de Polen, op aangeven van Feyenoorder Sebastian Szymanski. Voor de 37-jarige Jakub Błaszczykowski was het zijn laatste wedstrijd voor Polen. Hij kreeg in de 16e minuut een publiekswissel.

De kritiek op Flick zal met de nederlaag in Warschau alleen maar toenemen. De bondscoach lag al onder vuur na de vroege uitschakeling in de groepsfase van het WK 2022, maar mocht toch aanblijven. In de vier wedstrijden na het WK heeft Duitsland alleen van Peru kunnen winnen. Duitsland hoeft zich als organisator van het EK niet te kwalificeren, maar speelt wel oefenwedstrijden.