Column Valentijn Driessen: Virgil van Dijk en Daley Blind in spoor Arjen Robben

Valentijn Driessen Ⓒ René Bouwman

Officieel valt de beslissing op 19 april, maar de UEFA heeft het ontsnappingsplan om het EK vanwege de coronapandemie in Europa toe te wijzen aan één land – Rusland of Engeland – losgelaten. Tevens heeft de Europese voetbalbond de eis laten vallen dat de stadions in de dertien door Europa verspreide speelsteden, waaronder Amsterdam, voor minimaal 30% gevuld moeten zijn met toeschouwers.