Tom Dumoulin: ’Dat zou ik ook onbetaald doen’

In een interview met Het Nieuwsblad wordt gerefereerd aan een uitspraak van Dennis Rodman, naast Michael Jordan en Scottie Pippen één van de topspelers uit die NBA-tijd. „Basketballen is simpel, daar hoef ik niet eens voor betaald te krijgen. Je wordt betaald voor de bullshit die begint als je van het veld stapt”, stelt Rodman in de documentaire.

„Dat was een mooie uitspraak, ja. Het klopt ook helemaal”, zegt Dumoulin. „Ik fiets graag, doe graag aan wielrennen. Dat zou ik ook onbetaald doen. Zonder salaris ga ik ook een paar keer per week fietsen. Maar er komt zoveel meer bij kijken. Op een bepaald moment is het een baan geworden, zeg maar. Waar dingen bijkomen die ik niet leuk vind, die energie kosten en moeilijk zijn. Dat is anders dan voor mijn vriend hier verderop die twee uurtjes rustig door het heuvelland gaat peddelen.”

Voor Dumoulin ligt het wielrennen momenteel vanwege de coronacrisis ook stil. Zijn hoofddoel is nog altijd de Ronde van Frankrijk, die vooralsnog is uitgesteld naar 29 augustus. Voor de 29-jarige Limburger is het zo nog altijd wachten op zijn eerste officiële koers voor zijn nieuwe werkgever Jumbo-Visma. Aanvankelijk zou hij in februari in de Ronde van Valencia zijn debuut hebben gemaakt, maar dat ging vanwege ziekte niet door.

