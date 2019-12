Oranje Leeuwinnen naar prestigieus oefentoernooi

Bondscoach Sarina Wiegman had ook kunnen kiezen voor deelname aan het toernooi om de Algarve Cup, een evenement waar Oranje de laatste jaren in actie kwam. Het 'Tournoi de France' kreeg voor 2020 echter haar voorkeur.

Alle tegenstanders van Oranje in Frankrijk staan in de top tien van de FIFA-ranking. Nederland is de nummer drie in het mondiale klassement.

Oranje speelt in Valenciennes tegen Brazilië (4 maart) en Frankrijk (10 maart) en komt in Calais tegen Canada (7 maart) uit. Tijdens het WK afgelopen zomer in Frankrijk speelde Oranje in Valenciennes twee duels.

Na het testtoernooi in Frankrijk hervat Oranje op 10 april in en tegen Kosovo de EK-kwalificatiereeks. De WK-finalist neemt komende zomer deel aan de Olympische Spelen in Tokio.