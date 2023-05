Eerste landstitel ooit voor Pinoké na bevrijdende uitzege bij Bloemendaal

Marlon Landbrug, kind van ‘de Steekneuzen’, was de gevierde held aan de zijde van de Amsterdammers. De spits brak in de eerste helft de ban voor Pinoké en gaf Bloemendaal in het vierde kwart met zijn tweede velddoelpunt de genadeslag. Alexander Hendrickx maakte de derde Pinoké-treffer, Morris de Vilder tikte de 0-4 binnen.

Met de verloren eindstrijd komt een einde aan de hegemonie van Bloemendaal en de actieve carrière van Glenn Schuurman en spits Roel Bovendeert, de twee boezemvrienden die grote successen boekten met de oranjehemden, maar maandag na een gigantisch pak op de broek afdropen.

Vijfduizend fans

De returnwedstrijd was een échte finale, inclusief vijfduizend toeschouwers en bewakers die ‘glippende’ fans buiten de hekken moesten zien te houden omdat de club van de gemeente een vergunning had gekregen voor die vijfduizend fans.

Pinoké viert de eerste treffer. Ⓒ ProShots

Het eerste kwart was er eentje uit de categorie ‘aftasten’. Beide teams moesten het doen zonder een uitgespeelde kans, maar Pinoké kreeg wel een strafcorner, gehaald door Gijs Wagenberg. De poging van Alexander Hendrickx werd uitgelopen door Glenn Schuurman.

Trio corners

Het initiatief bleef ook in het tweede kwart in Amsterdamse handen. Pinoké kreeg drie corners op rij, maar het Belgische sleepfenomeen wist Maurits Visser niet te passeren. Vooral zijn reflex op de derde sleeppush van Hendrickx was een knappe.

Bloemendaal liet halverwege het tweede kwart voor zich eerst serieus van zich horen, toen het via Bovendeert de eerste strafcorner versierde. Jasper Brinkman, de rechter van de twee schutters op de kop van de cirkel, zocht de linkerbovenhoek maar Hidde Brink bokste de bal uit zijn doel.

Landbrug

Vlak voor de rust kregen de gasten nog een vijfde strafcorner, na een slordigheidje in de Bloemendaalse cirkel. De corner leek door een stopfout van Jannis van Hattum in schoonheid te stranden, maar ‘achtervanger’ Joppe Stappenbelt bracht de bal weer de cirkel in en Marlon Landbrug tikte bij de linkerpaal binnen: 0-1.

Uitblinker Marlon Landbrug. Ⓒ ProShots

De goal was een geweldige opsteker voor de ploeg die in de heenwedstrijd een 1-0 zege vlak voor tijd uit handen had gegeven. Ook in het derde kwart maakten ‘de Steekneuzen’ er met hun compacte spel, scherpe verdedigen en snelle counters een taai gevecht van. Voorin misten de aanvallers van de thuisclub, niet de minsten, de échte scherpte. En bij de enige corner van het derde kwart kreeg stopper Arthur van Doren de bal niet onder controle.

Refferal

Toch wist de thuisclub de bal langs Brink in het doel te werken, maar de treffer van Casper van der Veen werd afgekeurd omdat de over de grond glijdende Bovendeert de bal bleek te hebben beroerd. Niet het in oranjegekleurde thuispubliek, maar de blauw-witten uit het Amsterdamse Bos hadden vervolgens weer het hoogste woord.

In het laatste kwart deelden de gasten op onnavolgbare wijze de knock-out uit. Eerst ging de titelverdediger na een rake sleeppush van Hendrickx (0-2) voor acht seconden naar de grond, een minuut later was het na de tweede treffer van Landbrug op aangeven van Sebastien Dockier over en sluiten. Morris de Vilder strooide nog wat extra zout in de Bloemendaalse wonden en liet het uitvak voor de vierde keer ontploffen.