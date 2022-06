Emotioneel afscheid PSV-doelwit Savinho

De 1,76 meter grote Savio Moreira de Oliveira, voetbalnaam Savinho, wordt gezien als een van de grote jonge talenten in het Braziliaanse voetbal. De linksbenige rechtsbuiten heeft op 18-jarige leeftijd al 32 duels op het hoogste niveau voor Atletico Mineiro achter zijn naam. De jeugdige aanvaller is snel, technisch vaardig en heeft een goede dribbel.

Savinho wordt door Manchester City aangetrokken, maar zal komend seizoen nog niet voor de Engelse kampioen actief zijn. Ook is nog niet duidelijk of Savinho rechtstreeks bij Manchester City op de loonlijst komt vanwege de nieuwe beperkende maatregelen voor de verhuur van spelers, die de FIFA gaat invoeren in 2024.

Waar aanvankelijk het Franse Troyes, onderdeel van de City Group, in beeld was als tijdelijke werkgever, daar heeft Savinho nadrukkelijk zijn voorkeur uitgesproken voor een tussenstap bij PSV, dat in Brazilië nog altijd goed staat aangeschreven door de Eindhovense avonturen van spelers als Romario, Ronaldo, Alex en Gomes.

Rekik, Zinchencko en Angelino

Manchester City heeft goede ervaringen met de verhuur van spelers aan PSV. Zo werd Karim Rekik na zijn verhuurperiode goed verkocht (voor 5 miljoen euro naar Olympique Marseille) en groeide Oleksander Zinchenko na een tussenstap in Eindhoven uit tot een vaste basisspeler. En ook Angelino kwam in Eindhoven tot wasdom. De linksback werd door PSV na een huurperiode bij NAC voor 5,5 miljoen euro overgenomen van Manchester City, waarna The Citizens hem een jaar later weer voor 12 miljoen euro terugkochten en twee jaar later weer voor 18 miljoen euro verkochten aan RB Leipzig.

Xavi Simons. Ⓒ ANP/HH

PSV richt zich deze zomer nadrukkelijk op talenten, die elders nog onvoldoende aan speeltijd toekomen en probeert zijn voordeel te doen met het tijdelijk binnenhalen van deze spelers, die normaal gesproken te prijzig zijn om aan te trekken. Zo huurden de Brabanders al Ki-Jana Hoever, die twee jaar geleden voor bijna tien miljoen gulden is overgenomen van Wolverhampton Wanderers, voor één jaar. Daarnaast staat ook Xavi Simons op het punt om op huurbasis PSV te komen versterken. De 19-jarige creatieve middenvelder is volgens media in Frankrijk en Italië dicht bij overeenstemming bij Paris Saint-Germain over het verlengen van zijn contract en zou vervolgens verhuurd worden aan PSV. De Eindhovenaren hebben zich al enige tijd geleden gemeld voor Simons bevestigen bronnen rond de speler.

De Franse topclub ziet volop doorgroeipotentie in de Nederlandse jeugdinternational, die in 2019 vanuit de academie van FC Barcelona de overstap naar PSG maakte. Het probleem is dat Simons weinig speeltijd krijgt in Parijs (elf optredens in het eerste met in totaal 331 speelminuten) en het voor zijn ontwikkeling wellicht goed is om elders meer aan spelen toe te komen.

Kantoor van Raiola

Simons wordt begeleid door het makelaarskantoor van wijlen Mino Raiola waar technisch manager John de Jong en algemeen directeur Marcel Brands van PSV een goede relatie mee onderhouden. Eerder deze window wist PSV zich al te versterken met de transfervrije doelman Walter Benitez, die ook begeleid wordt door het agentschap van wijlen Raiola. Door het vertrek van Mario Götze naar Eintracht Frankfurt kan PSV een creatieve aanvallende middenvelder goed gebruiken.

Het nadeel van het binnenhalen van huurlingen is, dat er geen grote transferinkomsten tegenover staan, als ze na een geslaagde periode terugkeren naar hun eigenlijke club of een lucratieve transfer maken naar een andere club. PSV streeft er wel naar om als hurende club, die heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van een speler, ook in enige mate mee te delen in zulke inkomsten en bedingt in de regel zulke bepalingen bij het aangaan van huurovereenkomsten.