Onbegrip en boosheid over schrappen BinckBank Tour in Nederland

Jasper Philipsen op weg naar de zege in de eerste etappe van de Binckbank Tour. Ⓒ AFP

Een paar uurtjes trainen en dan de verrichtingen volgen van de collega’s die woensdagmiddag in de Waalse Pijl actief zijn. „Tja, meer zit er ook niet op in deze situatie. Het is afwachten met een bang hartje”, zegt het peloton in de BinckBank Tour, dat na de afgelasting van de tijdrit in Vlissingen tot een rustdag is veroordeeld en zich ook zorgen maakt over klassiekers als de Amstel Gold Race en Parijs-Roubaix.