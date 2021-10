Spanje stopt monsterreeks Italië in halve finales Nations League

En zo kwam er een einde aan 37 duels zonder nederlaag voor de ploeg van bondscoach Roberto Mancini. Spanje nam een beetje revanche voor de halve eindstrijd van het EK. Toen bleek Italië na strafschoppen net te goed. Al wordt het EK natuurlijk een stuk hoger aangeslagen dan de nog jonge Nations League.

België of Frankrijk

Donderdag wordt bekend welk land Spanje treft in de eindstrijd van het Europese landentoernooi. Dan nemen Frankrijk en België het in Turijn tegen elkaar op. Daar wordt ook de finale afgewerkt. In 2019 won Portugal de Nations League. Dat land rekende in de finale toen af met het Nederlands elftal: 1-0.

Ferran Torres opent de score. Ⓒ Pro Shots

Italië begon overdonderend aan het treffen met de Spanjaarden, maar nadat de storm van La Squadra Azzurra was gaan liggen, nam het elftal van trainer Luis Enrique de regie volledig over. Al na 45 minuten was het treffen in Milaan zo goed als beslist.

Rotavond Donnarumma

Voor doelman Gianluigi Donnarumma was het vooral een vervelende avond. In het stadion waar de 22-jarige keeper lang speelde voor AC Milan werd hij uitgefloten, omdat de veelal Milanese hem zijn overgang naar Paris Saint-German niet in dank hebben afgenomen.

In de zeventiende minuut bezorgde Ferran Torres Spanje met een heerlijke volley de leiding. De assist kwam van Mikel Oyarzabal. In de blessuretijd deelde hetzelfde duo een tweede doffe dreun uit aan Italië. Weer kwam de assist van Oyarzabal, koppend verdubbelde Torres de score.

Met die ruststand deed Spanje al iets vrij uitzonderlijks. Want op 23 maart 2018 incasseerde Italië voor de laatste keer meer dan één goal in een interland. Destijds was het Argentinië dat de Zuid-Europeanen in een vriendschappelijk treffen met 2-0 te grazen nam.

Leonardo Bonucci mag het veld verlaten. Ⓒ Pro Shots

Tussendoor verloren de Italianen hun misschien wel belangrijkste verdediger. Met twee gele kaarten moest een balende Leonardo Bonucci de kleedkamer opzoeken. Het monument van Juventus (34) kreeg zijn tweede gele kaart omdat hij zijn elleboog wat al te enthousiast in het gezicht van een opponent plantte.

Recorddebutant

De Spanjaarden genoten ondertussen met volle teugen van Pablo Gavira, beter bekend als Gavi. De pas 17-jarige middenvelder, geboren op 5 augustus 2004, werd de jongste international ooit van zijn land. De door Ronald Koeman bij FC Barcelona gebrachte technicus maakte direct een uitstekende indruk voor zijn land.

Spanje viert feest. Federico Chiesa baalt. Ⓒ Pro Shots

In de tweede helft kreeg Spanje een aantal fraaie kansen om het af te maken, maar dat lukte niet. In plaats daarvan bracht Lorenzo Pellegrini in de 83e minuut weer wat hoop in de harten van de toeschouwers. Federico Chiesa toonde zich bij een counter niet zelfzuchtig en schonk zijn teamgenoot een niet te missen kans.

Verder kwam Italië niet.